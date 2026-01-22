22 जनवरी 2026,

समाचार

छुट्टी पर चले गए मंत्री कैलाश! दूषित जलकांड और भोजशाला तनाव के बीच अवकाश ने बढ़ाया बवाल

Kailash Vijayvargiya on Leave : इंदौर में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उधर धार में भोजशाला को लेकर हालात संवेदनशील हैं। ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अचानक अवकाश पर जाना सियासी और प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है।

इंदौर

Akash Dewani

Jan 22, 2026

mp news Kailash Vijayvargiya on Leave between Indore Water Contamination Deaths Bhojshala Tension

Kailash Vijayvargiya on Leave (फोटो- kailashonline.in)

MP News: इंदौर में दूषित जलकांड के बाद से लगातार हो रही मौतों के दौरान और धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा व नमाज को लेकर जारी तनाव की स्थिति के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) अवकाश पर चले गए हैं। इस दिन मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में ध्वज फहराना होता है लेकिन वे ध्वज भी नहीं फहराएंगे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं बनीं रहीं। उधर, देर शाम मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि उनके किसी नजदीकी का निधन होने के कारण मंत्री कैलाश ने आगामी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है।

इंदौर और धार में गहमा-गहमी के बीच छुट्टी चर्चाओं में

इंदौर दूषित जलकांड (Indore Water Contamination Deaths) से भागीरथपुरा के कई लोग अब भी परेशान हैं। यहां दूषित पानी से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। यह क्षेत्र मंत्री कैलाश की विधानसभा का ही हिस्सा है। यही नहीं, धार स्थित भोजशाला (Bhojshala Tension) में शुक्रवार को पूजा होनी है। यह नमाज का भी दिन है। सरकार ने यहां शांति व्यवस्था को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़ी बात यह है कि मंत्री विजयवर्गीय उक्त जिले के प्रभारी मंत्री है लेकिन वे अवकाश पर चले गए हैं।

सूची से हुआ खुलासा

सरकार ने बुधवार को गणतंत्र दिवस पर संबंधित ध्वजारोहण करने वाले मंत्रियों की सूची जारी की। इसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं है। मंत्री कैलाश धार व सतना जिले के प्रभारी मंत्री हैं। इन दोनों जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे।

सीएम को दी सूचना

सूत्रों के मुताबिक मंत्री कैलाश ने अवकाश पर जाने को लेकर दिल्ली में सीएम डॉ. मोहन यादव से चर्चा की थी। उन्होंने कुछ गंभीर कारण रखे थे। हालांकि उन्हें मौजूदा स्थिति को लेकर रोका भी गया था। (MP News)

Published on:

22 Jan 2026 04:53 am

