छुट्टी पर चले गए मंत्री कैलाश! दूषित जलकांड और भोजशाला तनाव के बीच अवकाश ने बढ़ाया बवाल

MP News: इंदौर में दूषित जलकांड के बाद से लगातार हो रही मौतों के दौरान और धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा व नमाज को लेकर जारी तनाव की स्थिति के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) अवकाश पर चले गए हैं। इस दिन मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में ध्वज फहराना होता है लेकिन वे ध्वज भी नहीं फहराएंगे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं बनीं रहीं। उधर, देर शाम मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि उनके किसी नजदीकी का निधन होने के कारण मंत्री कैलाश ने आगामी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है।