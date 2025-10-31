नाथद्वारा बनेगा ‘स्मार्ट, क्लीन एंड ग्रीन सिटी’ : 30 करोड़ की परियोजना से बदल जाएगी शहर की तस्वीर

नाथद्वारा में लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चयनित कर क्लीन, ग्रीन एंड इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र शहर की लगभग 5 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क और उससे सटी कॉलोनियों को शामिल करेगा। नगरपालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति से लालबाग स्मार्ट बाजार से श्रीनाथ सदन होकर धारचा, महाराणा प्रताप सर्किल, गौरव पथ, तेलियों का तालाब और बनास पुलिया तक का पूरा मार्ग इस परियोजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इस 5 किलोमीटर लंबे और औसतन 60 फीट चौड़े मार्ग के आसपास के क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाग्यश्री कॉलोनी, कनवा बस्ती, जयश्री कॉलोनी, बिच्छू मगरी, रेगर बस्ती और गणगौर घाट को मिलाकर 2 लाख 78 हजार 615 वर्गमीटर क्षेत्र को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।