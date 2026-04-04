भीलवाड़ा में 9 को गूंजेगा नवकार महामंत्र, 108 देशों के साथ होगा सामूहिक जाप

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होने के लिए तैयार है। विश्व शांति, सौहार्द और मानव कल्याण की पावन भावना के साथ आगामी 9 अप्रेल को शहर में 'विश्व नवकार महामंत्र दिवस' भव्य रूप में मनाया जाएगा। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) के वैश्विक आह्वान पर जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न रहकर वैश्विक एकता का प्रतीक बनने जा रहा है।