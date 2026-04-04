भीलवाड़ा में 9 को गूंजेगा नवकार महामंत्र, 108 देशों के साथ होगा सामूहिक जाप
वस्त्रनगरी भीलवाड़ा एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होने के लिए तैयार है। विश्व शांति, सौहार्द और मानव कल्याण की पावन भावना के साथ आगामी 9 अप्रेल को शहर में 'विश्व नवकार महामंत्र दिवस' भव्य रूप में मनाया जाएगा। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) के वैश्विक आह्वान पर जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न रहकर वैश्विक एकता का प्रतीक बनने जा रहा है।
आयोजन समिति के अनुसार मुख्य कार्यक्रम शहर के मेडिसिटी ग्राउंड में सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस सामूहिक जाप की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता है। जिस समय भीलवाड़ा में हजारों कंठ एक स्वर में महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक उसी समय दुनिया के 108 देशों में भी लाखों लोग इस आध्यात्मिक लहर का हिस्सा बनेंगे।
आयोजन से जुड़े पोस्टर का विमोचन संत समाज की ओर से किया गया। इस अवसर पर जीतो चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी मनीष शाह, कन्वीनर व ट्रेजरार प्रतीक कावड़िया, ललित डोसी, लोकेश अजमेरा और समाजसेवी गजानंद बजाज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन के दौरान शहर के प्रमुख संतों ने इस अनुष्ठान को मानवता के लिए मील का पत्थर बताया।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भी जीतो के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने पिछले वर्ष के सफल आयोजन को याद करते हुए भीलवाड़ा वासियों से अपील की है कि वे इस वर्ष भी रिकॉर्ड संख्या में उपस्थित होकर इस प्रेरणादायी क्षण के साक्षी बनें।
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