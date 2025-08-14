ओडू कम्युनिटी डेज़ इंडिया में डिजिटल व्यापार की नई पहचान

ओडू इंडिया के बैनर तले बुधवार से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दो दिवसीय ओडू कम्युनिटी डेज़ इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। इस आयोजन ने व्यापार जगत में नई ऊर्जा भर दी, जिसमें 15,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसाय संचालन में आने वाली समस्याओं का तकनीकी समाधान और डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देना।
ओडू के फाउंडर और मुख्य कार्यकारी फैबियन पिंकाएर्स ने कहा कि आज भी अनेक कंपनियां पुरानी पद्धतियों पर निर्भर हैं, जिससे तेजी और तालमेल में कठिनाई आती है। उन्होंने ओडू के एकीकृत सिस्टम की उपयोगिता को रेखांकित किया, जिससे खाता-बही, ग्राहक प्रबंधन, इन्वेंट्री और मानव संसाधन का संचालन सहज होता है।
नेटवर्किंग, लाइव प्रशिक्षण और व्यावहारिक समाधान
इस आयोजन में स्मार्ट क्लासेज, तकनीकी सत्र और पार्टनर प्रदर्शनी आयोजित की गईं, जहां विशेषज्ञों ने अनुपालन ऑटोमेशन, डैशबोर्ड निर्माण और मॉड्यूल अनुकूलन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया। ओडू इंडिया के निदेशक मंतव्य गज्जर ने कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में बिखरे टूल्स के स्थान पर एकीकृत प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है।