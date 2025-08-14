ओडू कम्युनिटी डेज़ इंडिया में डिजिटल व्यापार की नई पहचान

ओडू इंडिया के बैनर तले बुधवार से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दो दिवसीय ओडू कम्युनिटी डेज़ इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। इस आयोजन ने व्यापार जगत में नई ऊर्जा भर दी, जिसमें 15,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसाय संचालन में आने वाली समस्याओं का तकनीकी समाधान और डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देना।