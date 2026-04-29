नक्सलमुक्ति की तरह अब देश में ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'नक्सलमुक्त भारत' अभियान की सफलता के बाद केंद्र सरकार की इसी तर्ज पर अब देश में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी है। जानकार सूत्रों के अनुसार नशामुक्त भारत के मिशन के तहत नार्काेटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) तथा अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियां मिलकर भारत के बाहर से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ड्रग कार्टेल्स और सिंडिकेट को निशाने पर लेंगी वहीं देश में भी आंतरिक डिलीवरी वाले गिरोहों की गतिविधियों पर सख्ती से लगा लगाएंगी। कार्टेल तोड़ने के लिए सरकार डार्कनेट, क्रिप्टोकरंसी के साथ एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रही है वहीं राज्यों को नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोहों और ड्रग सिंडिकेट पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।