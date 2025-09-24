नई तहसील के आसपास चार किमी दूर तक नहीं बना एक भी लोकसेवा केंद्र, आवेदक परेशान

दमोह. शहर में दो तहसीलें हैं। दोनों ही अब शहर के बाहर सागर नाका क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। यहा गौर करने वाली बात यह है कि शहर में दो अलग-अलग जगहों पर लोकसेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिन्हे अभी तक नई तहसील कार्यालय में या फिर आसपास शिफ्ट नहीं किया गया है। इससे लोकसेवा में आवेदन करने वाले लोगों को तहसील कार्यालय के लिए अलग से जाना पड़ता है। आवेदकों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा यहां पर दिए जाने वाले आवेदन भी तुरंत अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कार्रवाई संबंधी आवेदन नई तहसील पहुंचने में दो से तीन दिन ले रहे हैं। इससे प्रकरणों को निपटारे में भी वक्त लग रहा है।

-कलेक्ट्रेट से लगभग ४ किमी दूर है नई तहसील

पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाजू में तहसील कार्यालय संचालित हुआ करता था, लेकिन बिल्डिंग पुरानी हो जाने के कारण नया कार्यालय भवन सागर नाका क्षेत्र में बनाया गया। एक साल पहले यह भवन बन चुका था। वर्तमान में दमयंतीनगर और दमोह तहसील के अधिकारी इसी भवन में बैठ रहे हैं। कलेक्ट्रेट से नई तहसील की दूरी लगभग ४ किमी है।

-नए भवन में नहीं लोकेसवा के लिए जगह

बताया जाता है कि नई तहसील की ड्राइंग में लोकसेवा के लिए जगह नहीं दी गई है। न ही परिसर में अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में तहसील कार्यालय के अंदर इनका संचालन होना संभव नहीं है। इससे आवेदकों की मुश्किलें फिलहाल जस की तस नजर आ रही हैं।

नई तहसील में एक लोकसेवा केंद्र तो शिफ्ट होना जरूरी है। इस संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया जा चुका है।