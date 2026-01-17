अब प्राइमरी में विद्यार्थियों को गतिविधि के जरिए दी जाएगी शिक्षा

याद रहने वाले खेल कराते हुए दी जाएगी शिक्षाराज्य सरकार की यह नई योजना केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे केवल किताबों पर आधारित रटने वाली शिक्षा की बजाय खेलकूद और गतिविधियों से सीख सकें। शिक्षा विभाग की सूची में बताया गया कि जादुई पिटारा के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों को रटने के बजाय भार रहित और लंबे समय तक याद रहने वाली गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी।