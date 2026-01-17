17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

अब प्राइमरी में विद्यार्थियों को गतिविधि के जरिए दी जाएगी शिक्षा

-सरकारी स्कूलों में बालवाटिका, पहली और दूसरी कक्षा के 12 लाख विद्यार्थी जादुई पिटारा से शिक्षा लेंगे।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Jan 17, 2026

Jadui pitara

जादुई पिटारा

गुजरात सरकार ने बच्चों को रटने वाली शिक्षा के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा मुहैया कराने की पहल की है। इसके लिए सभी सरकारी बालवाटिका, कक्षा 1 और 2 के 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों को जादुई पिटारा के माध्यम से आनंददायक शिक्षा दी जाएगी। जादुई पिटारा के जरिए बच्चों को खेल, कला, संगीत, नवाचार, गतिविधि-प्रोजेक्ट, सहपाठी शिक्षा, अभ्यास, मूल्यांकन जैसी विभिन्न कोशिशों से टॉय बेस शिक्षा देने वाला गुजरात पहला राज्य बनेगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार गुजरात सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बालवाटिका तथा कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए नवाचार जादुई पिटारा योजना शुरू की है।

74 हजार जादुई पिटारा किए जा रहे हैं वितरित

इस योजना के तहत 74,000 से अधिक जादुई पिटारा स्कूलों को वितरित किए जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ गुजरात के 12.35 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। गुजरात देश का पहला राज्य है, जहां इस पहल के तहत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों, बालवाटिका तथा कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

याद रहने वाले खेल कराते हुए दी जाएगी शिक्षाराज्य सरकार की यह नई योजना केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे केवल किताबों पर आधारित रटने वाली शिक्षा की बजाय खेलकूद और गतिविधियों से सीख सकें। शिक्षा विभाग की सूची में बताया गया कि जादुई पिटारा के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों को रटने के बजाय भार रहित और लंबे समय तक याद रहने वाली गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी।

30 प्रकार की सामग्री से सुसज्ज है जादुई पिटारा

इस योजना के तहत जादुई पिटारा में संगीत के उपकरण, खेलकूद के साधन, पपेट्स, मणके, शैक्षणिक खिलौने, पजल, रसोड़े का सेट जैसी लगभग 30 प्रकार की सामग्री शामिल की गई है। इनके उपयोग के लिए शिक्षकों को मार्गदर्शिका भी दी जा रही है। बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा मिलेगी और वे रचनात्मक सोच के साथ सीखने में रुचि विकसित करेंगे।

शिक्षा नवाचार में अग्रणी राज्य

शिक्षा विभाग ने कहा कि गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केळवणी और गुणोत्सव जैसे नवाचारपूर्ण कार्यक्रम पूरे देश में अनुकरणीय बने हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा तथा राज्य मंत्री रीवाबा जाडेजा के नेतृत्व में शिक्षण गुणवत्ता और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह प्रयास सराहनीय साबित हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

17 Jan 2026 09:09 pm

Hindi News / News Bulletin / अब प्राइमरी में विद्यार्थियों को गतिविधि के जरिए दी जाएगी शिक्षा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया, फिर कमरे में जाकर खा लिया जहर

indore news
इंदौर

एमपी को बड़ी सौगात, अब बिल्लियों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरु करेगी सरकार

MP government to start a special project for wild cats
भोपाल

डीजीपी ने जानी दाहोद की कानून व्यवस्था की स्थिति

DGP meeting
समाचार

आबू रोड से ट्रेन में बैठा, अजमेर में तस्दीक, जयपुर जंक्शन पर दबोचा

जयपुर

भोपाली में छोटा महादेव के दर्शन की राह होगी आसान

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.