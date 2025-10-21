दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान राज्यभर में 200 से ज्यादा जगह लगी आग

जामनगर. राजकोट. वडोदरा. आणंद. दिवाली की रात को पटाखे फोड़ने के दौरान राज्यभर में 200 से ज्यादा जगह आग लगने की घटनाएं हुईं। हालांकि दमकलकर्मियों ने समय रहते अधिकांश जगह आग पर काबू पाया। राजकोट में आग लगने से 57 लोग झुलस गए।

जामनगर शहर और आसपास के इलाकों में दिवाली की रात को पटाखों से आग की 30 घटनाएं हुईं। मनपा की टीम ने समय पर कार्रवाई करते हुए सभी जगहों पर आग पर काबू पा लिया। इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ, साथ ही बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। आग की घटनाएं सोमवार शाम 6 से मंगलवार सुबह 6 बजे तक की अवधि के दौरान दर्ज की गईं। दमकल शाखा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के.के. बिश्नोई के नेतृत्व में 120 से अधिक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे।

वहीं, दिवाली की रात को राजकोट में झुलसने से 57 लोग झुलसे। एक व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। मनपा के दमकल विभाग के रिकॉर्ड में आग लगने की 130 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पुराने हवाई अड्डे, मवड़ी इलाके में रामधाम मंदिर के सामने खुले प्लॉट और रैया रोड स्थित शेड, गोंडल रोड स्थित एक गोदाम में लगी आग मुख्य है। अलग-अलग जगहों पर दो बाइक और एक कार जल गई। सभी घटनाओं में दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

वडोदरा में दिवाली पर सोमवार सुबह 7 से मंगलवार सुबह 11.30 बजे तक आग लगने की 39 घटनाएं हुईं। इनमें शहर के तरसाली इलाके व शहर के पास करोडिया गांव के पास भी आग लगने की घटना हुई।

आणंद. विद्यानगर के एक घर में दीए से आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन अधिकारी सहित काफिला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। आग में मंदिर सहित घरेलू सामान जल गया।