नरसिंहपुर जिले में एक दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, केंद्र निर्धारित

support price will begin in the districtनरसिंहपुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का कार्य एक दिसंबर से शुरू होगा। कलेक्टर रजनी सिंह द्वाराधान उपार्जन के लिए केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। उपार्जन कार्य से जुड़े संबंधित विभाग एवं संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे उपार्जन नीति एसओपी अनुसार दिए गए निर्देशों का अक्षरश: कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए उपार्जन कार्य करेंगे।
धान उपार्जन के लिए नरसिंहपुर तहसील अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सिंहपुर हेतु चौकसे वेयर हाउस सिंहपुर, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) करहैया हेतु पालीवाल वेयर हाउस बहोरीपार व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) केरपानी हेतु श्रीमां वेयर हाउस लोलरी- राजमार्ग को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है। तहसील करेली के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था सहकारी विपणन संस्था मर्यादित करेली हेतु सीडब्ल्यूसी शासकीय वेयर हाउस कठौतिया, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) करेली हेतु नर्मदा वेयर हाउस बधुवार व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सिल्हेटी हेतु एमपी डब्ल्यूएलसी शासकीय गोदाम करेली बस्ती को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है। तेंदूखेड़ा तहसील के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सूरना हेतु मां नर्मदा वेयर हाउस भौरझिर व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) तेंदूखेड़ा हेतु श्री राधावल्लभ वेयर हाउस उमरपानी को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है। तहसील गोटेगांव के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सिवनीबंधा हेतु श्री वंदावन पंडा वेयर हाउस नयागांव, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) इमलिया- कामती हेतु एमपी डब्ल्यूएलसी शासकीय गोदाम गोटेगांव, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) मेख हेतु पटवा वेयर हाउस श्रीनगर, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सालीवाड़ा हेतु बालाजी वेयर हाउस गर्रा रोड कंजई, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) बढ़ैयाखेड़ा हेतु हरिओम वेयर हाउस गर्रा रोड कंजई, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) लाठगांव हेतु पद्मावती वेयर हाउस सूकरी कुंडा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) खमरिया हेतु राव वेयर हाउस गर्रा रोड कंजई, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) उमरिया हेतु शैल वेयर हाउस श्रीनगर, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) करेलीकलां हेतु श्रीजी वेयर हाउस कुसीवाड़ा व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) श्रीनगर हेतु अन्नपूर्णा वेयर हाउस श्रीनगर को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है।
इसी तरह गाडरवारा तहसील के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) गोटीटोरिया, चारगांव केन्द्र क्रमांक एक हेतु मां गुर्जर वेयर हाउस जमाड़ा रोड 36, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) गोटीटोरिया, चारगांव केन्द्र क्रमांक 02 हेतु आदिशक्ति वेयर हाउस जमाड़ा रोड, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) नांदनेर हेतु मै. अंजली वेयर हाउस नांदनेर, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) खुर्सीपार हेतु शारदा वेयर हाउस पिठहेरा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) आड़ेगांव हेतु तिरूपति वेयर हाउस खमरिया, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) छैनाकछार हेतु मेसर्स श्री सांई आशीष वेयर हाउस मगरमोहा चीचली रोड गाडरवारा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) सिहोरा हेतु एमपी डब्ल्यूएलसी शासकीय गोदाम गाडरवारा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) गाडरवारा केन्द्र क्रमांक एक हेतु एमपी डब्ल्यूएलसी शासकीय गोदाम गाडरवारा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) गाडरवारा केन्द्र क्रमांक दो हेतु स्वामी वेयर हाउस कामती, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) करपगांव हेतु गुरू कृपा वेयर हाउस बटेसरा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) इमलिया- सालीचौका केन्द्र क्रमांक एक हेतु सिद्धि वेयर हाउस सालीचौका, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) इमलिया- सालीचौका केन्द्र क्रमांक दो हेतु गर्भित वेयर हाउस सालीचौका, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) पनारी हेतु पूर्णिमा वेयर हाउस रहमा व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) कौड़िया हेतु दिव्या वेयर हाउस ककरा रोड गाडरवारा को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है। सांईखेड़ा तहसील के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) तूमड़ा केन्द्र क्रमांक एक हेतु मां नर्मदा वेयर हाउस झिकौली, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) तूमड़ा केन्द्र क्रमांक दो हेतु मां अन्नूपर्ण वेयर हाउस रमपुरा, उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) मड़गुला केन्द्र क्रमांक एक हेतु मां रेवा वेयर हाउस देवरी व उपार्जन केन्द्र संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति (बी-पेक्स) मड़गुला केन्द्र क्रमांक दो हेतु आर. लक्ष्मण वेयर हाउस गरधा को उपार्जन केन्द्र स्थल बनाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग