सरदार पटेल जयंती पर पाटीदार समाज आज निकालेगा रैली

झालावाड़ शहर में शुक्रवार को पाटीदार समाज की ओर से सरदार पटेल जयंती पर रैली निकाली जाएगी।पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष गिरीराज पाटीदार व संरक्षक विष्णुप्रसाद पाटीदार ने बताया कि रैली में 84 गांवों के महिला-पुरूष शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोठी रोड पर एक निजी होटल में किया जाएगा।