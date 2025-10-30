सरदार पटेल जयंती पर पाटीदार समाज आज निकालेगा रैली

झालावाड़ शहर में शुक्रवार को पाटीदार समाज की ओर से सरदार पटेल जयंती पर रैली निकाली जाएगी।पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष गिरीराज पाटीदार व संरक्षक विष्णुप्रसाद पाटीदार ने बताया कि रैली में 84 गांवों के महिला-पुरूष शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोठी रोड पर एक निजी होटल में किया जाएगा।
रैली कोठी रोड से सुबह 11 बजे शुरू होगी जो मामा भांजा, मूर्तिचौराह, मंगलपुरा होते हुए निर्भय सिंह सर्किल, पुलिस लाइन चौराह से जिंदल चौराहा होते हुए समापन कोठी रोड पर होगा। रैली में बग्गी, बैंड बाजा, ढोल,घोडे आदि शामिल होंगे।
रैली का जगह-जगह स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे आमसभा होगी। जिसमें कई अतिथियों का संबोधन होगा। समाज के लोग राष्ट्रपति के नाम समाज की प्रमुख मांगों का पत्र जिला कलक्टर को देंगे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग