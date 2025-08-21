प्लास्टिक बनी पर्यावरण पर आफत , शहर में हर दिन निकल रहा 70 टन कचरा, जिसमें 50 टन केवल प्लास्टिक वेस्ट

शहर में पॉलीथिन का बढ़ता कारोबार अब बेकाबू होता जा रहा है। प्रशासन बार-बार दावे करता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हकीकत नगर पालिका के आंकड़े बताते हैं कि शहर में रोजाना करीब 70 टन कचरा निकलता है, जिसमें से लगभग 50 टन प्लास्टिक वेस्ट होता है। यह हाल तब है जब प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर जुर्माने और रोक के आदेश जारी किए हैं। वहीं, रोजाना तीन क्विंटल से ज्यादा पॉलीथिन शहर की सडक़ों, नालियों और बाजारों में बिखर रही है। नतीजा यह कि इंसान से लेकर जानवर और पूरा पर्यावरण इस जहर का शिकार हो रहा है।