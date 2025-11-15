सांकड़ा में बिजली संकट गहराया, जीएसएस के आगे किसानों का धरना जारी

सांकड़ा में लगातार बढ़ रही विद्युत समस्याओं को लेकर सांकड़ा गांव में दिया जा रहा बेमियादी धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सांकड़ा क्षेत्र में लंबे समय से बिजली आपूर्ति अनियमित बनी हुई है। विशेष रूप से किसानों को न पूरी बिजली मिल रही है और न ही पर्याप्त वोल्टेज मिल पा रहा है, जिससे सिंचित फसलें प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि नलकूपों पर वोल्टेज कम रहने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। इसी समस्या को लेकर पिछले तीन दिनों से किसान सांकड़ा जीएसएस के आगे धरना देकर विरोध जता रहे हैं।