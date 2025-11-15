सांकड़ा में बिजली संकट गहराया, जीएसएस के आगे किसानों का धरना जारी

सांकड़ा में लगातार बढ़ रही विद्युत समस्याओं को लेकर सांकड़ा गांव में दिया जा रहा बेमियादी धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सांकड़ा क्षेत्र में लंबे समय से बिजली आपूर्ति अनियमित बनी हुई है। विशेष रूप से किसानों को न पूरी बिजली मिल रही है और न ही पर्याप्त वोल्टेज मिल पा रहा है, जिससे सिंचित फसलें प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि नलकूपों पर वोल्टेज कम रहने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। इसी समस्या को लेकर पिछले तीन दिनों से किसान सांकड़ा जीएसएस के आगे धरना देकर विरोध जता रहे हैं।
भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदारों को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार परेशान हैं और समस्या का त्वरित समाधान जरूरी है।शनिवार को धरना स्थल पर सरपंच गफूरखां माधोपुरा, नींबसिंह, शैतानसिंह माधोपुरा, भगवतसिंह, भोमसिंह, दिलीपसिंह, जूंझारसिंह हीरगढ़, सुभाषसिंह, महेन्द्रसिंह, फतेहखां, लाडूराम, भाखरसिंह, फूसेखां, नेपालसिंह, ज्ञानसिंह, देरावरसिंह, इलियासखां, धर्मवीरसिंह, अदरीमखां, सांगाराम, भीखसिंह लूणा, प्रयागाराम माली, मसूरखां, चनेसरखां, दौलतसिंह, मगसिंह, आसूराम, कंवराजसिंह लूणा, भवानीसिंह, नखताराम माली, राजेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग