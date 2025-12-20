एमपी में महिला पार्षद के फार्म हाउस पर चली जेसीबी, अतिक्रमण जमींदोज

illegal construction farm house of independent woman councilor was demolished (फोटो सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में शनिवार को प्रशासन ने महिला पार्षद के सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस के अवैध हिस्से को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। पिपरई रोड स्थित जिस फार्म हाउस का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ा गया है वो निर्दलीय महिला पार्षद शहनाज बानो का है। महिला पार्षद के बेटे ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा है कि जिस वक्त उन्होंने फार्म हाउस बनवाया था तब नियम 35 फीट छोड़ने का था फिर भी उन्होंने 65 फीट छोड़कर फार्म हाउस का निर्माण कराया और अब उसे भी तोड़ दिया गया।
शनिवार की सुबह तहसीलदार, SDOP, PWD और जनपद विभाग के अधिकारी दल-बल के साथ जेसीबी लेकर पिपरई रोड स्थित महिला पार्षद शहनाज बानो के फार्म हाउस पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने फार्म हाउस के सरकारी रोड की भूमि पर बने अवैध निर्माण का तोड़ा है। इस दौरान फार्म हाउस की अवैध बाउंड्री वॉल और गेट सहित मकान के कुछ हिस्से को 2 जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय ने महिला पार्षद को दिनांक 1 दिसंबर 2025 को सूचना पत्र जारी किया था और निर्धारित दिनांक 18 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था।
महिला पार्षद शहनाज बानो के बेटे राशिद खान चिन्ना भी निर्दलीय पार्षद हैं। उन्होंने फार्म हाउस पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गलत ठहराया है। उनका कहना है कि जब फार्म हाउस का निर्माण कराया गया था तब रोड से 35 फीट छोड़ने का नियम था। उन्होंने उस वक्त 35 की जगह 65 फीट छोड़कर फार्म हाउस बनवाया था लेकिन फिर भी अब प्रशासन ने उसे अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया है। ये सरासर गलत है।
