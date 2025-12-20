एमपी में महिला पार्षद के फार्म हाउस पर चली जेसीबी, अतिक्रमण जमींदोज

शनिवार की सुबह तहसीलदार, SDOP, PWD और जनपद विभाग के अधिकारी दल-बल के साथ जेसीबी लेकर पिपरई रोड स्थित महिला पार्षद शहनाज बानो के फार्म हाउस पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने फार्म हाउस के सरकारी रोड की भूमि पर बने अवैध निर्माण का तोड़ा है। इस दौरान फार्म हाउस की अवैध बाउंड्री वॉल और गेट सहित मकान के कुछ हिस्से को 2 जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय ने महिला पार्षद को दिनांक 1 दिसंबर 2025 को सूचना पत्र जारी किया था और निर्धारित दिनांक 18 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था।