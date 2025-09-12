ऑक्सीजन टैंक कहे जाने वाले जागृति पार्क के बाजू में बीच शहर शुरू हुई बॉक्साइड व लैटराइट खदान का विरोध

प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कटनी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की है। साथ ही वे स्थानीय विधायक और सांसद से भी इस मुद्दे पर दखल देने की अपील करेंगे। नागरिक संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र और ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़े स्तर का जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, पार्षद मौसूफ अहमद ने भी कई लोगों के साथ खदान में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है व प्रशासन से कार्रवाई करने मांग की है। अमित शुक्ला ने कहा कि जागृति पार्क शहर का हृदय स्थल है। यहां हजारों लोग वॉकिंग करते हैं। खनिज विभाग व प्रशासन ने यह अनुमति गलत दी है। न्यायालय के नियम अनुसार शहर के अंदर खदान नहीं हो सकती। मौसूफ अहमद ने कहा कि इस खनन से पार्क को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ दुर्घटना की आशंका है। स्थानीय प्रशासन तत्काल खनन पर रोक लगाए।