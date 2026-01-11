11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

नाथद्वारा: राधिका मर्चेंट ने परिवार संग किए श्रीनाथजी-एकलिंगनाथ के दर्शन, ग्वाल झांकी में शामिल, युवाचार्य विशाल बावा से की भेंट

राधिका मर्चेंट ने अपने परिवार के साथ प्रभु श्रीनाथजी की ग्वाल की झांकी के दर्शन किए। राधिका मर्चेंट धार्मिक यात्रा पर नाथद्वारा पहुंची थीं। उन्होंने परिवार सहित मोती महल में युवाचार्य विशाल बावा से भेंट की और आशीर्वाद लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Arvind Rao

Jan 11, 2026

Nathdwara Radhika Merchant Visits Shri Nathji and Eklingnath
Play video

राधिका मर्चेंट ने परिवार सहित किए श्रीजी प्रभु के दर्शन (फोटो- पत्रिका)

राजसमंद/उदयपुर: उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने धार्मिक यात्रा के तहत राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। राधिका मर्चेंट परिवार सहित नाथद्वारा पहुंचीं।

बता दें कि यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथजी की ग्वाल की झांकी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद वे मोती महल पहुंचीं, जहां युवाचार्य विशाल बावा से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

कई परंपराओं के बारे में जाना

इस अवसर पर विशाल बावा ने राधिका मर्चेंट को प्रभु श्रीनाथजी की शीतकालीन सेवा प्रणाली, राग, भोग और शृंगार की परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड मिलने पर राधिका को बधाई दी।

युवाचार्य विशाल बावा ने राधिका मर्चेंट और उनके परिवार का उपरना व रजाई ओढ़ाकर तथा श्रीजी का प्रसाद भेंट कर समाधान किया। कार्यक्रम में श्रीकृष्ण भंडार अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, तिलकायत के सलाहकार अंजन शाह, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य सहित अनेक सेवादार उपस्थित रहे।

राधिका ने किए प्रभु एकलिंगनाथ के दर्शन

इसके बाद राधिका मर्चेंट उदयपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने माता-पिता वीरेंद्र मर्चेंट और शैला मर्चेंट के साथ मेवाड़ के आराध्य प्रभु एकलिंगनाथ महादेव के दर्शन किए। मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राधिका की सादगी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

दर्शन के बाद श्रद्धालुओं में उन्हें देखने का उत्साह नजर आया। हालांकि, सुरक्षा कारणों से किसी को भी सेल्फी लेने की अनुमति नहीं दी गई। राधिका मर्चेंट की यह धार्मिक यात्रा श्रद्धा और सादगी का संदेश देती नजर आई।

ये भी पढ़ें

Bundi News: भाजपा पार्षद को सांड ने उठाकर फेंका, हाथ की हड्डी टूटी, शरीर में कई जगह आई चोटें
बूंदी
Bundi News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 02:27 am

Published on:

11 Jan 2026 12:44 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नाथद्वारा: राधिका मर्चेंट ने परिवार संग किए श्रीनाथजी-एकलिंगनाथ के दर्शन, ग्वाल झांकी में शामिल, युवाचार्य विशाल बावा से की भेंट

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में होटल के पास होटल खोलने से उपजा विवाद, मारपीट से शुरू तकरार बदली तलवार से निर्मम हत्याकांड में

Murder Case Accused
राजसमंद

जिले के इस अस्पताल में पहली बार वीडियो लैरिंगोस्कोपी तकनीक से 90 वर्षीय वृद्धा का सफल ऑपरेशन

Nathdwara News
राजसमंद

राजसमंद में कोहरे का कहर, जाड़े का जोर, ठिठुरा पोर-पोर

Fg In Rajsamand
राजसमंद

आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजसमंद विधायक के खिलाफ लगे नारे?, सांसद से बात करने से क्यों किया गया साफ इनकार

Harish Joshi Murder Case
राजसमंद

Rajsamand: युवक की हत्या कर शव को लेकर कार से 26 किमी तक घूमते रहे, शव कुएं में फेंककर भागे, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, इनसेट में मृतक हरिश जोशी, पत्रिका फोटो
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.