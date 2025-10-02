बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा

केशवरायपाटन. सिंचित क्षेत्र में मंगलवार रात हुई तेज बारिश ने किसानों की आशाओं में पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसल आड़ी तिरछी पड़ गई। कटी हुई धान की फसलें पानी में भीग गई। यहां देर रात को तेज हवाओं के साथ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हुई। क्षेत्र में इस समय 60 दिन में पकने वाला धान की कटाई की जा रही है। वहीं देर से पकने वाले धान की बालियां निकली हुई है, जो हवा से जमींदोज हो गया। बालियां कच्ची होने से वह अब पक नहीं पाएगी। पूर्व प्रधान शिशुपाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र के जयस्थल दोताना, ङ्क्षभडी, करवाला की झौंपडिय़ां सहित आसपास के गांव में मक्का, उड़द सोयाबीन की फसल पहले ही नष्ट हो चुकी थी, जिसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला। इसी प्रकार देर रात की बारिश में धान को भी नुकसान हुआ है। पूर्व सरपंच सुखलाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र के बालीथा, नौताडा, ज्याखरुन माधोराजपुरा क्षेत्र में देर रात की बारिश से धान की फसलें आडी पड़ गई। इस बारिश ने किसानों की आशाओं में पानी फेर दिया। इस समय धान में बालियां निकल रही है, जो आडी पडऩे नष्ट हो गई। किसानों ने बताया कि बारिश से पहले फसलें अच्छी थी, लेकिन जहां जहां हवा के साथ बारिश हुई, वहीं नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला कलक्टर ने सर्वे करवाने की मांग की है।