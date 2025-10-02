Dussehra 2025 : 185 साल से मैदान मेें खड़ा रावण का पूरा परिवार

देश में जहां अधिकतर जगहों पर रावण का दहन होता है, वहीं कुछ ऐसी जगह भी है। जहां रावण के मंदिर हैं और कुछ लोग रावण की पूजा भी करते हैं। राजस्थान के जोधपुर, मध्यप्रदेश के मंदसौर व विदिशा, उत्तरप्रदेश के कानपुर, कर्नाटक के कोलार, आंध्रप्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में रावण की पूजा की जाती है। जोधपुर में मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर से थी। मंदसौर में भी मान्यता है कि रावण उनका जंवाई था। इसलिए महिलाएं जंवाई रावण की प्रतिमा के सामने घुंघट निकालकर जाती है। नामदेव समाज की ओर से सुबह रावण की प्रतिमा की पूजा होती हैं और शाम को रावण का दहन करते हैं। कानपुर में 1868 में बना रावण का मंदिर साल में एक बार दशहरा पर ही खुलता है और जलाभिषेक व पूजा होती है। मध्यप्रदेश के गाडरवारा तहसील के कुसमी में रावण दहन के बाद पूरे गांव को पान खिलाकर मुंह मीठा कराने की अनूठी परंपरा भी है।