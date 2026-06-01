आरसीबी की जीत के जश्न में डूबा बेंगलूरु, देर रात तक गूंजते रहे जीत के नारे

पुलिस की पाबंदियों के कारण शहर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्क्रीनिंग और सड़क किनारे जश्न पर रोक थी, लेकिन आरसीबी समर्थकों ने अपनी खुशी घरों, क्लबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मनाई। हर विकेट पर शोर गूंजता था, हर डॉट गेंद पर तालियां बजती थीं और जैसे-जैसे जीत करीब आती गई, उत्साह भी बढ़ता गया। बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने मॉल और व्यावसायिक केंद्रों का रुख किया। शहर के कई बड़े मॉल में विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जहां परिवार और दोस्तों के समूहों ने एक साथ मैच का आनंद लिया। अधिकांश रेस्तरां और कैफे देर रात तक क्रिकेट प्रेमियों से भरे रहे।