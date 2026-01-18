18 जनवरी 2026,

1100 वाहनों की आरसी निलंबित, 400 की निरस्त

परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी आरटीओ-डीटीओ को दो​षियों के ​​खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

जयपुर

image

Vijay Sharma

Jan 18, 2026

-- थ्री डिजिट फर्जीवाड़ा
--2100 से अधिक वाहनों के भौतिक निरीक्षण में 500 वाहनों का रिकॉर्ड सही मिला

जयपुर। परिवहन विभाग में हुए थ्री डिजिट फर्जीवाड़े मामले में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई है। जयपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 1100 से अ​धिक वाहनों का आरसी निलंबित कर दी गई है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला। ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनाें को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़ा उजागर करने होने के बाद आरटीओ की ओर से जयपुर के सभी थ्री डिजिट नंबरों के वाहन स्वामियों को नोटिस देकर भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की पुराने रिकॉर्ड से जांच की गई थी।

-- सवाल : जिन वाहनों की आरसी निरस्त, नंबर जारी होगा या नहीं
400 वाहनों की आरसी निरस्त होने के बाद अब इन वाहनों का पुन: रजिस्ट्रेशन किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में जयपुर आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। अगर ​विभाग पुन: रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं देता है तो ये 400 वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे।

जयपुर में 39 के ​खिलाफ हो चुका मामला दर्ज
जयपुर में इस फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए 39 अ​धिकारी-कार्मिक और बाहरी लोगोें के ​खिलाफ गांधी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी आरटीओ-डीटीओ को दो​षियों के ​​खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं मामला दर्ज कराने के बाद अ​धिकारियों से सर्टिफिकेट भी मांगे थे। इस पूरे प्रकरण को राजस्थान पत्रिका ने एक्सपोज किया और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया।

