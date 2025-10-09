रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति हड़पने वाले को 5 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि लक्ष्मीचंद छाबड़ा ने एक परिवाद न्यायालय में दायर किया। रुस्तम भरूचा, एमए भरूचा, अनुज रूसिया पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। मारफतिया न्याय की रॉक्सी टॉकीज संपत्ति है। बीके मारफतिया ने इस संपत्ति को लीज पर दिया गया। इस संपत्ति की लीज बढ़ाई गई। रॉक्सी टॉकीज का संचालन किया जाता था, लेकिन रुस्तम भरूचा ने फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर संपत्ति को बेच दिया। इसके लिए कूटरचना की। उन्हें संपत्ति बेचने का हक नहीं था। परिवाद से रुस्तम भरूचा, अनुज रूसिया, एमए भरूचा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ। अनुज व एमए भरूचा का निधन हो गया। जबकि रुस्तम भरूचा के खिलाफ ट्रायल चली और रुस्तम को 5 साल की सजा सुनाई।