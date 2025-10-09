Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति हड़पने वाले को 5 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

COURT NEWS अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति को हड़पने वालो दोषी रुस्तम भरूचा को 5 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल एक भयावह प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्तियों [&hellip;]

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 09, 2025

कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्ति पर किया जा रहा कब्जा

कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्ति पर किया जा रहा कब्जा

COURT NEWS अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति को हड़पने वालो दोषी रुस्तम भरूचा को 5 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल एक भयावह प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। फिर यह दावा किया जाता है कि कोई अपराध नहीं बनता है। यह केवल दिखावा है। असलियत में संपत्ति के अंतरण में छल-कपट छलकता है। यह समाज के नैतिक मूल्यों के तानेबाने पर चोट है।

अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि लक्ष्मीचंद छाबड़ा ने एक परिवाद न्यायालय में दायर किया। रुस्तम भरूचा, एमए भरूचा, अनुज रूसिया पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। मारफतिया न्याय की रॉक्सी टॉकीज संपत्ति है। बीके मारफतिया ने इस संपत्ति को लीज पर दिया गया। इस संपत्ति की लीज बढ़ाई गई। रॉक्सी टॉकीज का संचालन किया जाता था, लेकिन रुस्तम भरूचा ने फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर संपत्ति को बेच दिया। इसके लिए कूटरचना की। उन्हें संपत्ति बेचने का हक नहीं था। परिवाद से रुस्तम भरूचा, अनुज रूसिया, एमए भरूचा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ। अनुज व एमए भरूचा का निधन हो गया। जबकि रुस्तम भरूचा के खिलाफ ट्रायल चली और रुस्तम को 5 साल की सजा सुनाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Oct 2025 11:14 am

Published on:

09 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / News Bulletin / रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति हड़पने वाले को 5 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

त्योहारी सीजन: बाजार में उमंग और खरीदारी का उत्साह

श्री गंगानगर

विचारपुर के फुटबॉल खिलाडिय़ों ने देश-दुनिया में बनाई अपनी पहचान

शहडोल

किसानों ने कहा एमएसपी चाहिए भावांतर नहीं, समितियों से की जाए खरीदी

Farmers said they want MSP
सागर

फसल बर्बादी से परेशान किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या

खंडवा

युवक को हंसना पड़ा महंगा, उससे चिढ़कर मार दी तलवार, मौत

Murder पत्रिका फाइल फोटो।
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.