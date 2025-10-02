‘हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता’, विजयादशमी उत्सव में मोहन भागवत ने ऐसे क्यों कहा?

मोहन भागवत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की, जिसका भारतीय सेना और सरकार ने पूरी तैयारी के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने इस घटना को एक सबक बताते हुए कहा कि यह हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान सिखाती है। भागवत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सजगता और अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक समर्थ होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया ने देखा।