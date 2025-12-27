यूपी का राजस्व विभाग है सबसे ज्यादा भ्रष्ट…पुलिस विभाग को भी छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा हुई गिरफ्तारी

विजिलेंस की सक्रियता से ग्रामीण इलाकों से जमीनों की नापजोख, वरासत से जुड़ी शिकायतों की भरमार लग गई। ऐसे मे ACO ने किसानों और गरीबों से जुड़े मामलों में तेजी बरती और नतीजा सबसे ज्यादा राजस्व कर्मियों की गिरफ्तारी के रूप में सामने आया। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के मकसद से ACO की आठ नई इकाइयों का गठन कराए जाने के साथ ही मंडल स्तर पर गठित कुल 18 इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित किया गया है।