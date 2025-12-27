सीएम योगी के सुरक्षा की समीक्षा, कार्यक्रम के दौरान अब हर जिले में मौजूद रहेगी स्पेशल टीम

बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पंद्रह दिनों में लगातार दो बार सुरक्षा चूक हुई। चार दिसंबर को सीएम के काफिले के पहले चलने वाली वार्निंग फ्लीट के आगे स्कूल बस आ गई थी, दुबारा फिर 20 दिसंबर को फ्लाई ओवर के लोकार्पण के समय अचानक गाय आ गई जिसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। दोनों ही मामलों में जिम्मेदारों पर कारवाई की जा चुकी है।