सीएम योगी के सुरक्षा की समीक्षा, कार्यक्रम के दौरान अब हर जिले में मौजूद रहेगी स्पेशल टीम

गोरखपुर में लगातार सीएम योगी के सुरक्षा में चूक के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त एक विशेष टीम हर जिले में गठित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान तैनात रहेगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए हर जिले में दस सदस्यीय विशेष टीम बनाई जाएगी।
स्पेशल टीम में एक CO, एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर समेत दस पुलिसकर्मी शामिल होंगे। यह टीम पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगी। साथ ही हर जिले में एक सीओ को मुख्यमंत्री सुरक्षा का नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी और कम्युनिकेशन बनाए रखेगा।
स्पेशल टीम में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में VIP सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, खतरे की पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि ट्रेंड टीम होने से सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना कम होगी।
बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पंद्रह दिनों में लगातार दो बार सुरक्षा चूक हुई। चार दिसंबर को सीएम के काफिले के पहले चलने वाली वार्निंग फ्लीट के आगे स्कूल बस आ गई थी, दुबारा फिर 20 दिसंबर को फ्लाई ओवर के लोकार्पण के समय अचानक गाय आ गई जिसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। दोनों ही मामलों में जिम्मेदारों पर कारवाई की जा चुकी है।
इन्हीं घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है, इस नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। मुख्यालय ने साफ किया है कि सुरक्षा में चूक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सक्रिय कर दी जाएगी और कार्यक्रम समाप्त होने तक पूरी तरह मुस्तैद रहेगी।
