भिंड

गजट नोटिफिकेशन जल्द… मंत्री का बस साइन बचा! नगर पालिका-निगम की सीमाएं तय

MP News: वार्डों की सीमाएं तय, आपत्तियां निपटीं, फाइल भोपाल पहुंची—लेकिन मंत्री के हस्ताक्षर न होने से नगर निगम का गजट नोटिफिकेशन अटक गया।

भिंड

image

Akash Dewani

Dec 27, 2025

minister sign delay bhind nagar palika-nigam ward boundaries gazette notification mp news

minister sign delay bhind nagar palika-nigam boundaries determing (फोटो- गूगल मैप फोटो)

Nagar Palika-Nigam boundaries:भिंड नगरपालिक-निगम के लिए 60 वार्डों की सीमाओं का निर्धारण करने के बाद सात दिन में प्राप्त दावे-आपत्तियों और सुझावों को शामिल कर प्रस्ताव फाइनल गजट नोटिफिकेशन के लिए भोपाल भेज दिया गया है। अवर सचिव स्तर से अनुमोदन के बाद अब नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के हस्ताक्षर होना रह गए है। (mp news)

मंत्री के हस्ताक्षर ने रोका गजट का नोटिफिकेशन

मंत्री के हस्ताक्षर न हो पाने से इस शुक्रवार को गजट का नोटिफिकेशन (gazette notification) नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि शनिवार को मंत्री उपलब्ध हो जाएंगे तो गजट नोटिफिकेश विशेष | परिस्थितियों में कराया जा सकता है। बता दें कि नगरपालिक निगम के लिए 60 वार्डों का प्रस्ताव है। 2.81 लाख से अधिक की पुरानी आबादी को लक्ष्य करके वार्डों की सीमाओं और आबादी का निर्धारण कर तैयार किए गए प्रस्तावों में औसतन एक वार्ड से एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ है। जिन्हें एक प्रक्रिया के तहत शामिल कर अनुमोदन के साथ प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

नगरपालिका की टीम दो तीन दिन से भोपाल में ही है। जिला स्तर की औपचारिकताओं के बाद अब काम भोपाल का रहा गया है। जैसे ही सीमाओं का गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।

एक वार्ड में 5300 की आबादी

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर की आबादी एक लाख 97 हजार 585 और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 83 हजार 458 दर्ज है। जिसके आधार पर नगरपालिक निगम के 60 वाडौँ में से प्रत्येक की औसत आबादी 4685 हो रही है। जबकि आबादी की दशकीय वृद्धि के फार्मूले से यह आबादी 5388 हो रही है। न्यूतनम आबादी 3982 एक वार्ड में रहेगी।

इन वार्डों को लेकर आए हैं सुझाव

नगरपालिक निगम के वार्ड क्रमांक 54 पुराने दो, वार्ड क्रमांक चार, 12, 13 को लेकर सुझाव एवं आपत्तियां सामने आई है। हालांकि वार्ड 34 में भी कुछ हिस्सा छोडने को लेकर शुरू में आपत्ति की थी, लेकिन पार्षद ने बाद में उस पर लिखित आपत्ति नहीं की। गजट नोटिफिकेशन होते ही नगरपालिक निगम की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच जाएगी। (mp news)

Published on:

27 Dec 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / गजट नोटिफिकेशन जल्द… मंत्री का बस साइन बचा! नगर पालिका-निगम की सीमाएं तय

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

