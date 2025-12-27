गजट नोटिफिकेशन जल्द… मंत्री का बस साइन बचा! नगर पालिका-निगम की सीमाएं तय

मंत्री के हस्ताक्षर न हो पाने से इस शुक्रवार को गजट का नोटिफिकेशन (gazette notification) नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि शनिवार को मंत्री उपलब्ध हो जाएंगे तो गजट नोटिफिकेश विशेष | परिस्थितियों में कराया जा सकता है। बता दें कि नगरपालिक निगम के लिए 60 वार्डों का प्रस्ताव है। 2.81 लाख से अधिक की पुरानी आबादी को लक्ष्य करके वार्डों की सीमाओं और आबादी का निर्धारण कर तैयार किए गए प्रस्तावों में औसतन एक वार्ड से एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ है। जिन्हें एक प्रक्रिया के तहत शामिल कर अनुमोदन के साथ प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।