सर्चिंग टीम, बीएलओ ढूंढ रहे कहां है किसका नाम, प्रक्रिया में लग रहा समय

SIR processनरसिंहपुर . किस मतदाता का नाम कहां की सूची में है और उनके परिजनों का नाम किस केंद्र में दर्ज है इसे पता करने सर्चिंग टीम के साथ ही बीएलओ भी कवायद में जुटे हैं। जिससे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में न केवल अमले को समय लग रहा है बल्कि कई बार काफी जतन के बाद भी जानकारी मिलने में देरी हो रही है। प्रक्रिया के दौरान शहरी क्षेत्र में कई ऐसे नाम भी मिल रहे हैं जो पहले तो यहां रहते थे लेकिन अब कहीं और चले गए हैं जिससे अमला ऐसे नामों को भी सूचीबद्ध कर रहा है। जिनके नाम आगामी समय में शिप्ट करने की प्रक्रिया होगी। एसआईआर की प्रक्रिया में नरसिंहपुर शहरी क्षेत्र में अब तक कम प्रगति सामने आई है। जिससे शुक्रवार को कलेक्टर रजनी सिंह ने शहर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रानी अवंती बाई वार्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 199, शंकराचार्य वार्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 197, मुशरान वार्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 176 व 179 और इंद्रा वार्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 188 में एसआईआर के कार्यों का जायजा लिया। एसडीएम मणिन्द्र सिंह, सीएमओ नगर पालिका नरसिंहपुर नीलम चौहान, तहसीलदार आकाश दहारे सहित संबंधित मतदान केन्द्रों के बीएलओ व सहायक दल को आवश्यक निर्देश देकर कार्य में तेजी लाने कहा।

जिले में 85.99 प्रतिशत डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण

जिले में शुक्रवार की शाम 4 बजे तक 7 लाख 47 हजार से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन होने का प्रशासन ने दावा किया है। जो 85.99 प्रतिशत है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा गोटेगांव में 1 लाख 91 हजार 419 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन हुआ है। इसी तरह नरसिंहपुर में एक लाख 98 हजार 465, तेंदूखेड़ा में 1 लाख 70 हजार 273, गाडरवारा में 1 लाख 87 हजार 573 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन का कार्य हो चुका है।

वर्जन

जो नाम नहीं मिल रहे हैं उनको सर्च करने नगरपालिका में टीम लगी है, बीएलओ भी सर्च कर रहे हैं। मतदाताओं से भी सहयोग मिल रहा है। जो लोग कहीं ओर चले गए हैं उनके नामों को शिफ्ट करने आगे कार्रवाई होगी।