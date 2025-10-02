सर्विस टैक्स स्वेच्छिक, इसे जबरन नहीं वसूल सकते, फोरम ने अनुचित व्यापार बताते हुए 3000 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) होटल में सर्विस टैक्स वसूलने के मामले में अहम आदेश पारित किया है। केंद्र शासन के सर्कुलर के अनुसार सर्विस टैक्स स्वेच्छिक है। इससे जबरन वसूल नहीं कर सकते हैं। होटल में सर्विस टैक्स वसूलकर अनुचित व्यापार किया है। आयोग ने फर्जी कैफे दोषी मानते हुए उपभोक्ता से वसूले गए 215 रुपए वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही सर्विस टैक्स के पैसे वसूल कर जो मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, उसके बदले में 3000 रुपए व केस लड़ने के 1000 रुपए अलग से देने का आदेश दिया है।