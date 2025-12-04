एसआइआर: जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, सबसे ज्यादा सतीश सिकरवार व ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में नाम बाहर होंगे

जिले की छह विधानसभा में बुधवार को 90 फीसदी मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटल हो गए हैं। 90 फीसदी कार्य में मतदाता सूची की स्थिति स्पष्ट हो गई है। छह विधानसभा में 1 लाख 23 हजार वोट ऐसे मतदाताओं के कटेंगे, जो मौके पर नहीं मिले हैं और पत्रक वापस नहीं किया है। न जानकारी दी है। वहीं 24 हजार 821 मृतक मतदाता मिले हैं, जिनके नाम डिलीट किए जाएंगे। यदि वोट कटने की स्थिति देखी जाए तो ग्वालियर पूर्व में 33 हजार 282 व ग्वालियर विधानसभा में 24 हजार 628 मतदाता कट रहे है। यहां पर सबसे ज्यादा शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस से सतीश सिकरवार विधायक हैं, जबकि ग्वालियर से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री है। सबसे कम शिफ्टेड मतदाता डबरा में मिला है।