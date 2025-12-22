चाचा के निधन का भतीजे को लगा ऐसा सदमा, खबर सुनते ही मौत, 13वीं पर हुआ अंतिम संस्कार

परिजन एसपी शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर को अन्ना चाचा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिजन ने अन्ना चाचा की देह को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था। इसकी जानकारी उनके भतीजे सुधीर शर्मा को नहीं दी गई, क्योंकि उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने परिवार को बताया था कि, सुधीर शर्मा का हृदय भी काफी कमजोर है तो उनके सामने ऐसा कुछ न हो, जिससे उन्हें सदमा पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखकर घर वालों ने चाचा क निधन की सूचना सुधीर को नहीं दी, क्योंकि चाचा-भतीजे के बीच एक-दूसरे के लिए बेहद प्रेम था। लेकिन बीते दिनों सुधीर शर्मा के किसी मित्र ने उन्हें फोन कर चाचा के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त कर दीं, जिसका सुधीर पर इतना गहरा धक्का पहुंचा कि, सन्न रह गए। देखते ही देखते उन्हें घबराहट शुरु हो गई।