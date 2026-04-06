SIR के चलते बंगाल में गई एक और जान, वोटर लिस्ट से नाम हटने पर 32 साल के युवक ने की आत्महत्या

पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन और चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक युवक ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने के चलते आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। यह मामला बीरभूम जिले के नलहाटी इलाके का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अनारुल शेख के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR के बाद अनारुल का नाम वोटर लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ था जिसके चलते ही उसने यह खतरनाक कदम उठाया।