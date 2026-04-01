सोढाकोर: आग की चपेट में आने से सामान जला, दो घंटे की मशक्कत से पाया काबू में

भणियाणा क्षेत्र में बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया और मटकियां फोड़कर जमकर नारेबाजी की। भणियाणा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट के हालात बने हुए है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणवीरसिंह गोदारा ने बताया कि भणियाणा क्षेत्र के कई गांवों व ढाणियों में पानी समय पर नहीं पहुंच रहा है। जिसके कारण लोग परेशान है। उन्हें महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। इसी को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि गर्मी ने दस्तक दे दी है। सरकार की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति का कार्य शुरू करते हुए लाखों रुपए स्वीकृत कर दिए है, जबकि धरातल पर हालात बिगड़े हुए है। उन्होंने कहा कि गांवों में न तो नियमित जलापूर्ति हो रही है, न ही टैंकरों से पानी पहुंच रहा है। जिसके कारण लोग आज भी पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। एनएसयूआइ के पूर्व जिलाध्यक्ष भोमसिंह भणियाणा ने क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट के हालात की जानकारी दी। भणियाणा गांव के खेल मैदान में हुई सभा के बाद रैली निकाली गई। कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मटकियां लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उपखंड अधिकारी के नहीं मिलने पर ग्रामीणों में रोष बढ़ गया। उन्होंने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया व उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर मटकियां फोड़कर रोष जताया।