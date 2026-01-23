सामाजिक समरसता और राष्ट्र सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं खेल: प्रवीण पाठक

ग्रामीण विधानसभा में चल रही विधायक प्रीमियर लीग (वीपीएल) में गुरुवार को छोटे सिंह जहांगीरपुर, टिंकू गुर्जर रौरा एवं साबिर खॉन बंजारों का पुरा, सौजना की टीमें विजयी रही। टूर्नामेंट के सह संयोजक सत्यम सिंह गुर्जर ने बताया कि पहला मुकाबला पिंटू लहरी बिजौरी और छोटे सिंह जहांगीरपुर के बीच खेला गया, जिसमें छोटे सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। दूसरा मैच टिंकू गुर्जर रौरा और विनोद कुशवाह कैन्टोमेंट के बीच हुआ, जिसमें टिंकू गुर्जर ने विजय प्राप्त की। वहीं अंतिम मुकाबले में साबिर खॉन बंजारों का पुरा और रामू गुर्जर ढबका आमने-सामने थे। रोमांचक मुकाबले में साबिर खॉन की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रवीण पाठक थे। उन्होंने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए खेल बेहद जरूरी है। क्योंकि यह टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व और सम्मान सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं और यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है। इससे पहले पाठक ने आयोजक विधायक प्रवीण पाठक के साथ खिलाडिय़ों का परिचय प्राप्त किया। अंत में सह संयोजक सत्यम गुर्जर व आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि प्रवीण पाठक व अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर ग्रामीण उपाध्यक्ष भगवान सिंह, सेवादल अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष गुर्जर महासभा रूस्तम सिंह, वरिष्ठ नेता हाकिम सिंह, विधायक प्रतिनिधि जयराम पंडा उपस्थित रहे।