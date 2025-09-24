प्रदेश का प्रमुख खेल केंद्र बनेगा छोटीकाशी में खेल स्टेडियम-बिरला

मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम, पेयजल परियोजनाओं सहित कई कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को छोटीकाशी में 123 करोड़ रूपए की लागात से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम, अमृत 2.0, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं सहित कई परियोजनाओं की सौगात दी और सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। बिरला ने कहा कि बूंदी की यह ऐतिहासिक धरती केवल त्याग और वीरता की गाथाओं से ही नहीं, बल्कि खेल और शिक्षा की दिशा में भी नई पहचान बना रही है। 7.30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। आज से 3 वर्ष पूर्व हमने खेल संकुल परिसर में खिलाडिय़ों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने का संकल्प लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि उस सपने को साकार करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़े हैं। ङ्क्षसथेटिक ट्रैक और आधुनिक स्वीङ्क्षमग पूल के बाद अब यह इंडोर स्टेडियम खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान देगा। बिरला ने कहा कि बूंदी का खेल स्टेडियम आने वाले समय में पूरे प्रदेश का प्रमुख खेल केंद्र बनेगा और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि बूंदी का विकास, पर्यटन और उद्योग के साथ-साथ संस्कृति और परंपरा को भी नई ऊर्जा देगा।