फिरौती मांगने के मामलों में श्रीगंगानगर पहले पायदान पर

श्रीगंगानगर. इलाके में पुलिस भले ही गैंगस्टरों पर लगाम कसने के दावे करती रहे, लेकिन बीकानेर संभाग मुख्यालय से जारी ताज़ा आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। वर्ष 2025 में फिरौती के लिए फायरिंग और फोन कॉल से धमकी देने के मामलों में श्रीगंगानगर जिला पूरे बीकानेर रेंज में पहले पायदान पर रहा है। बीकानेर रेंज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर जिला लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर बना हुआ है। संगठित अपराध और गैंग आधारित फिरौती नेटवर्क ने जिले की कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। उपलब्ध पुलिस आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संगठित अपराध और गैंग आधारित फिरौती नेटवर्क के मामले में जिला गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2025 में बीकानेर रेंज के चार जिलों में फिरौती से जुड़े कुल 44 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें श्रीगंगानगर में 30 प्रकरण, बीकानेर में 6 प्रकरण, चूरू में 7 प्रकरण और हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ एक मामला शामिल है। फिरौती से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र श्रीगंगानगर रहा, जहां व्यापारियों, ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाया गया।



73 आरोपी गिरफ्तार, फिर भी 14 फरार