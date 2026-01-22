फिरौती मांगने के मामलों में श्रीगंगानगर पहले पायदान पर

श्रीगंगानगर. इलाके में पुलिस भले ही गैंगस्टरों पर लगाम कसने के दावे करती रहे, लेकिन बीकानेर संभाग मुख्यालय से जारी ताज़ा आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। वर्ष 2025 में फिरौती के लिए फायरिंग और फोन कॉल से धमकी देने के मामलों में श्रीगंगानगर जिला पूरे बीकानेर रेंज में पहले पायदान पर रहा है। बीकानेर रेंज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर जिला लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर बना हुआ है। संगठित अपराध और गैंग आधारित फिरौती नेटवर्क ने जिले की कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। उपलब्ध पुलिस आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संगठित अपराध और गैंग आधारित फिरौती नेटवर्क के मामले में जिला गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2025 में बीकानेर रेंज के चार जिलों में फिरौती से जुड़े कुल 44 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें श्रीगंगानगर में 30 प्रकरण, बीकानेर में 6 प्रकरण, चूरू में 7 प्रकरण और हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ एक मामला शामिल है। फिरौती से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र श्रीगंगानगर रहा, जहां व्यापारियों, ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाया गया।
73 आरोपी गिरफ्तार, फिर भी 14 फरार
पुलिस के जारी आंकड़ों के अनुसार इन 44 प्रकरणों में पुलिस ने अनुसंधान के बाद अब तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिलेवार गिरफ्तारी में श्रीगंगानगर में 61 आरोपी, बीकानेर में 8 आरोपी, चूरू में चार आरोपी और हनुमानगढ़ में अब तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है। हालांकि, इन मामलों में अभी भी 14 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश और अनुसंधान जारी है। पुलिस मान रही है कि कई फरार आरोपी गैंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और राज्यों के बाहर छिपे हो सकते हैं।
वांछित अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
जहां एक ओर फिरौती के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस ने फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय कार्रवाई की है। वर्ष 2025 में बीकानेर रेंज के तहत कुल 2758 फरार वांछित अपराधियों को गिरफ्तार या प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें श्रीगंगानगर में 1312, बीकानेर में 585,चूरू में 543, हनुमानगढ़ मे 318। आरोपी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने 291 ईनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।
