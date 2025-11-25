आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े युवाओं के कदम

नरसिंहपुर। जिले के युवा तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरी की सीमित संभावनाओं के बीच अब युवाओं का रुझान खुद के व्यवसाय की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष जिलेभर में डेढ़ सौ से अधिक युवाओं ने अपनी स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति योजना ने इस बदलाव को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। जिला उद्योग केंद्र को इस योजना के तहत 136 प्रकरणों का लक्ष्य मिला था। आश्चर्यजनक रूप से इसमें से 109 युवा अब तक स्वरोजगार के लिए ऋ ण प्राप्त कर चुके हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ जिले के युवा मनोबल को दर्शाता हैए बल्कि यह भी बताता है कि जिले में छोटा और मध्यम स्तर का व्यवसाय तेजी से नया आकार ले रहा है।

50 हजार से 50 लाख तक की सहायता

उद्यमक्रांति योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय की स्थापना के लिए आकर्षक वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें विनिर्माण इकाइयों के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपए तक और सेवा एवं फ ुटकर व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। युवा अपनी रुचि, योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार परियोजना तैयार कर बैंक से ऋ ण प्राप्त कर सकते हैं। कई युवाओं ने इसी सहायता से फ र्नीचर निर्माण, मशीनरी यूनिट, मोटर सर्विसिंग, बेकरी, कंप्यूटर सेवा केंद्र और अन्य छोटे उद्योग स्थापित किए हैं।

मिलता है 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान

जिला उद्योग महाप्रबंधक पंकज पटेल बताते हैं कि योजना की सबसे बड़ी खासियत है ब्याज अनुदान। सरकार बैंक ऋ ण के ब्याज में तीन प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम सात वर्ष तक प्रदान करती है। इससे युवाओं पर ऋ ण का बोझ काफ ी कम हो जाता है और वे बिना आर्थिक दबाव के अपना व्यवसाय आगे बढ़ा पाते हैं।यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक, युवा इस योजना को अपनाने में सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं।