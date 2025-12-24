24 दिसंबर 2025,

बुधवार

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में निर्माणाधीन ब्रिज के पास आलू से भरा ट्रक पलटा, आवागमन रहा बाधित

जिले में हाइवे पर चल रहे निर्माण कार्यो से आए दिन हादसे हो रहे हैं।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 24, 2025

आलू से भरा एक ट्रक खेदा पुल पर निर्माणाधीन ब्रिज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया।

मंगलवार को हाइवे पर पलटा आलू से भरा ट्रक।

Accidents are occurring नरसिंहपुर. जिले में हाइवे पर धीमी गति और नाकाफी सुरक्षा प्रबंधों के बीच चल रहे निर्माण कार्यो से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह आलू से भरा एक ट्रक खेदा पुल पर निर्माणाधीन ब्रिज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे ट्रक में भरे आलू के बोरे सडक़ पर बिखर गए और काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आवागमन को सुचारू कराने कवायद की। बिखरे बोरे हटवाने के साथ ही क्रेन की मदद से ट्रक को हाइवे से हटवाने और सीधा करान कार्रवाई की।
कोतवाली थाना के एसआइ मनीष मरावी ने बताया कि ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीडी 6681 मंगलवार की सुबह आगरा से हैदराबाद जाने के लिए निकला था। जो निर्माणाधीन ब्रिज के पास अनियिंत्रित होकर पलट गया था। जिसके कारण करीब दो घंटे तक वाहनों की आवाजाही पर असर रहा। फोरलेन की एक ही साइड चालू होने से वाहनों को रोक-रोक कर निकाला गया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटवा दिया गया है। चालक-क्लीनर सुरक्षित हैं। घटना की वजह वाहन चालक ने अचानक किसी मवेशी के आ जाने को बताया है।
इसलिए हो रही घटनाएं
हाइवे पर खेदा पुल के पास दुर्घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि यहां फोरलेन के एक ही रूट से वाहनों की आवाजाही हो रही है। निर्माणाधीन ब्रिज के दूसरी तरफ वाली लाइन से वाहनों की निकासी कई दिनों से कार्य के चलते बंद है। नरसिंहपुर शहर से निकलने वाले वाहन जैसे ही ब्रिज को पार कर हाइवे पर आते हैं तो दोनों तरफ से आने वाले वाहनों के कारण चालकों को जोखिम रहता है। यहां पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही ब्रिज के आसपास अघोषित रूप से ब्रेकर बने हैं। कार्य के चलते हाइवे पर गिट्टी फैली रहती है।

Published on:

24 Dec 2025 01:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर जिले में निर्माणाधीन ब्रिज के पास आलू से भरा ट्रक पलटा, आवागमन रहा बाधित

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

