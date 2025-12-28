खमरिया से डोंगरगांव तक बिखर रही मेहनत की खुशबू



खमरिया स्थित गोपाल पल्सेज आज जिले के सफ ल दाल उद्योगों में शुमार है। इकाई संचालक सुभाष अग्रवाल ने बताया कि यहां मूंग, उड़द और तुअर दाल का बड़े स्तर पर उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाता है। लगभग 19,208 मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली यह इकाई अपने उत्पाद प्रदेश के साथ.साथ अन्य राज्यों तक पहुंचा रही है। इस इकाई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने गांव के 20 लोगों को स्थायी रोजगार दिया है। ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने से पलायन रुका है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उत्पादन प्रक्रिया को सराहा और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।