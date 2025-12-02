छात्र-छात्राओं को दिए संतुलित आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद व तनाव प्रबंधन के टिप्स

A health check-up campनरसिंहपुर. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद कॉलेज में उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 120 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह शिविर कॉलेज के वर्चुअल कक्ष में हुआ। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने विद्यार्थियों का रक्तचाप परीक्षण, अनीमिया जांच, मुख एवं दांतों की जांच, आंखों की जांच तथा बीएमआई मापन किया। साथ ही सामान्य चिकित्सक ने विद्यार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक सुझाव दिए। चिकित्सकों ने बताया कि बदलती जीवनशैली, तनाव, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अत्यधिक उपयोग तथा गलत खानपान के कारण युवाओं में कई स्वास्थ्य समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में समय-समय पर होने वाली प्राथमिक जांचें—जैसे आंखों की जांच, रक्तचाप और शुगर की जांच—बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे बीमारियों की समय रहते पहचान की जा सकती है। विद्यार्थियों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित जांच और जागरूकता से छात्र न केवल अपने शैक्षणिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ भी रह सकते हैं।

शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने कहा कि कॉलेज स्तर पर ऐसे शिविर समय-समय पर आयोजित होने चाहिए, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़े।

कार्यक्रम प्राचार्य के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी अर्पित सक्सेना के सहयोग से किया गया। जिसमें डॉ. दिलीप ग्वालिया, डॉ. नेहा राठौर, रजनी साहू, दीपचंद कहर, साहिल मंसूरी, संदीप भारद्वाज और वंदना यादव ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वास्थ्य विभाग से डॉ. मनीष मिश्रा सीएमएचओ, डॉ. राजकुमार चौधरी सिविल सर्जन के निर्देशन में डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह आरकेएसके नोडल अधिकारी, डॉ. रिचा मिश्रा एनसीडी स्वास्थ्य यकृत नोडल अधिकारी, डॉ. धीरज गुप्ता डॉ. अमित सोनी, डॉ. गौरीश सोनी, मृदुला सोनी,बिहारी मुडिय़ा, कंचन प्रजापति, यशवंत वंशकार, पुष्पा रैकवार, सुशीला एवं रोशनी पटेल ने अपनी सेवाएं दीं।