एमपी में पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ी भीड़, स्टॉक खत्म होने से 9 बजे ही करना पड़ा बंद

पेट्रोल की कमी की अफवाह के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर फिर बदलाव किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 25 दिन की बुकिंग को बढ़ाकर 35 दिन कर दिया है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास दो सिलेंडर का

कनेक्शन है। सिंगल सिलेंडर वालों के लिए बुकिंग अवधि 25 दिन रहेगी। उज्जवला वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग 45 दिन बाद स्वीकार की जाएगी। इसी तरह 10 किलो वाले कम्पोजिट घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 18 दिन बाद की जाएगी। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति शासन के आदेशानुसार आपात सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के लिए की जा रही है। एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश इकाई की ओर से आरके गुप्ता ने बताया कि नए नियम तत्काल लागू कर दिए गए हैं।