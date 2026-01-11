सप्लाई लाइन टूटी, गड्ढे के अंदर पाइप लगाकर पानी भरने को मजबूर वार्डवासी

शहडोल. इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई से हुई मौत की घटना के बावजूद शहडोल में नगर पालिका प्रशासन की नींद नहीं खुली है। सोहागपुर के वार्डों में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। हालात यह हैं कि वार्ड क्रमांक 2 के कई स्थानों पर सप्लाई लाइन टूटने की वजह से वार्डवासी गड्ढों के भीतर पाइप डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। घर-घर नल से जल पहुंचाने की योजना कागजों तक ही सिमटकर रह गई है। वार्डवासी महिलाओंं का कहना है कि उनके घरों तक नियमित पेयजल सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। घंटों इंतजार और भारी मशक्कत के बाद कुछ देर के लिए ही पानी नसीब होता है। मजबूरी में लोग खुले गड्ढों और असुरक्षित स्थानों से पानी भर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।