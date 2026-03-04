Holi 2026 Rashi Anusar Rang: कौन सा गुलाल किस ग्रह को शांत करता है? किस राशि के लिए कौन सा रंग शुभ

क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक-दूसरे पर रंग क्यों फेंकते हैं? इसकी जड़ें जुड़ी हैं द्वापर युग के सबसे प्यारे किस्से से। नन्हे कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर थोड़े फिक्रमंद थे। उन्हें डर था कि गोरी राधा उन्हें पसंद करेंगी या नहीं। तब मैया यशोदा ने हंसते हुए कहा, जाओ कान्हा, जो रंग तुम्हें पसंद हो वो राधा के चेहरे पर लगा दो" बस, फिर क्या था कान्हा ने सखाओं के साथ मिलकर राधा रानी को रंगों से सराबोर कर दिया। तब से यह रंग केवल रंग नहीं, बल्कि बराबरी और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गए। आज भी ब्रज की लठमार होली और गुलाल की होली इसी दिव्य प्रेम की गवाही देती है।