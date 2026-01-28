तेलंगाना से आए दल ने ग्वालियर में सिखाया कचरा प्रबंधन का विज्ञान

कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली हिस्सा रहा ‘सस्टेनेबिलिटी ऑन व्हील्स’, जो अपनी तरह की पहली मोबाइल कचरा प्रोसेसिंग यूनिट है। इस यूनिट के माध्यम से कचरे की रियल-टाइम प्रोसेसिंग कर दिखाई गई।

गीले कचरे से खाद बनाना, सूखे रीसायक्लेबल कचरे की गांठ तैयार करना, थर्मोकोल को लंप में बदलना, सैनिटरी पैड का सुरक्षित निस्तारण और कठोर प्लास्टिक को टुकड़ों में काटकर प्रोसेस करना—इन सभी प्रक्रियाओं का लाइव डेमो दिया गया, जिसने मौजूद लोगों को खासा प्रभावित किया।