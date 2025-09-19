वार्षिक युद्धाभ्यास में सेना ने दिखाई पराक्रम और तकनीक की ताकत

भारतीय सेना की जैसलमेर स्थित बैटल एक्स डिविजन ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में वार्षिक युद्धाभ्यास किया। इसमें सेना के जवानों ने अपने पराक्रम के साथ अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन की तबाही का मंजर पेश किया। बैटल एक्स ने इस अवसर पर पैदल सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भी अभ्यास किया। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित जिले की इस सबसे बड़ी रेंज में सैन्य हथियारों से पूरी धरती बार-बार कम्पायमान हो गई। सेना ने इस अभ्यास में अपनी एकाग्रता और दृढ़ता का बेमिसाल परिचय दिया और नई पीढ़ी के हथियारों के साथ अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए आपसी तालमेल से प्रभावी परिणाम अर्जित करने की क्षमता व किसी भी हमले का जवाब देने में अपनी सक्षमता व तैयारी का प्रदर्शन किया है।