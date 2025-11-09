एक सप्ताह से लापता व्यक्ति का शव जिला अस्पताल के पीछे सेप्टिक टैंक में मिला

पुरानी डफरिन अस्पताल के पास लाजपतपुरा वार्ड निवासी 42 वर्षीय वसीम हुसैन पिछले एक सप्ताह से लापता थे। शनिवार की सुबह उनका शव जिला अस्पताल के पीछे बने सेप्टिक टैंक में मिला है। वसीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वसीम हुसैन 1 नवंबर की रात 12.30 से लापता थे। शुक्रवार को वसीम की स्कूटी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास खड़ी मिली थी। शनिवार की दोपहर अस्पताल के पीछे बने सेप्टिक टैंक से बदबू आने पर जब कर्मचारियों ने जांच की तो अंदर शव दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम कर्मचारियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान परिजनों द्वारा की गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि कुछ दिन पहले मोहल्ले के एक युवक से वसीम का विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है।

गोपालगंज थाना पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इससे घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा।