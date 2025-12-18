सीएम ने कहा आने वाले समय में रतलाम को और भी बड़ी योजनाएं देंगे

मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मंत्री काश्यप।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में रतलाम को इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन में शामिल करने के साथ ही संकेत दिए कि अब रतलाम के विकास की रफ्तार और तेज होगी। साथ ही कहा कि और बड़ी योजनाएं रतलाम को दी जाएगी। सीएम की घोषणा से न केवल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है वरन व्यापारियों में भी खुशी है। रतलाम से करीब एक दर्जन नेता और व्यापारी, उद्योगपति रतलाम से भोपाल पहुंचे और रतलाम को मेट्रोपालिटन रीजन में शामिल करने को लेकर खुशी जताते हुए सीएम का उनके सीएम हाउस में सम्मान किया। रतलाम शहर विधायक और डाॅ. यादव की कैबिनेट के सहयोगी चेतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम को यह सौगात बिना मांगे मिली है जो सीएम का रतलाम के प्रति लगाव को दिखाता है।
रतलाम. रतलाम को इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल करने के बाद शहर विधायक और मंत्री चेतन्य काश्यप के साथ शहर के भाजपा नेता और व्यापारी गुरुवार को भोपाल पहुंचे। बिना मांगे दी गई सौगात के लिए एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप, शहर के भाजपा पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों ने गुरुवार सीएम निवास के समत्व सभागृह पहुंचकर सीएम डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में रतलाम के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं लाएंगे, जिससे रतलाम का विकास बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि रतलाम के पीछे इंदौर और उज्जैन रूपी डबल इंजन लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रतलाम का चयन उन्होंने सोच समझकर किया है। यह पुरुषार्थ करने वालों की नगरी है। नागदा बड़ा जंक्शन है, इसके आस-पास से फोर लेन ट्रेक गुजर रहे हैं और बदनावर का क्षेत्र वैसे भी मेट्रोपॉलिटन रीजन में आ रहा था। इसलिए रतलाम - खाचरोद को भी इसमें शामिल कर लिया। वैसे भी रतलाम मालवा के विकास एस्केलेटर पर है।
मंत्री काश्यप ने मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रतलाम को यह सौगात बिना मांगे मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रतलाम के प्रति मुख्यमंत्री का कितना लगाव है। रतलाम के लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री भी रतलाम के ही है। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री की ही है। उनका यह दृष्टिकोण बड़े बदलाव का आधार बनेगा। कल मुख्यमंत्री ने देर रात विधानसभा में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए मप्र के विकास की महत्वाकांक्षी अवधारणा को रेखांकित किया, जो कि बदलते मध्य प्रदेश की नई परिकल्पना है। इस आयोजन में रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जब परिवार का मुखिया इतनी चिंता करने वाला है, तो पं. दीनदयाल उपाध्याय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में सफलता मिलना निश्चित है।
काश्यप के साथ महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, उपाध्यक्ष प्रहलाद राठौर, विधानसभा क्षेत्र के संयोजक मनोहर पोरवाल, उद्योग संघ के संदीप व्यास, मुकेश शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ के मनोज झालानी, व्यवसायी प्रकाश मूणत, क्रीड़ा भारती के अनुज शर्मा, बार एसोसिएशन के राकेश शर्मा, रजनीश जैन, लॉ कालेज न्यासी निर्मल लुनिया, सिद्धार्थ कोठारी, विनोद मूणत, सुरेन्द्र चत्तर, प्रदीप छिपानी, तुषार कोठारी, रजनीश गोयल सहित अन्य मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग