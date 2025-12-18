सीएम ने कहा आने वाले समय में रतलाम को और भी बड़ी योजनाएं देंगे

रतलाम. रतलाम को इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल करने के बाद शहर विधायक और मंत्री चेतन्य काश्यप के साथ शहर के भाजपा नेता और व्यापारी गुरुवार को भोपाल पहुंचे। बिना मांगे दी गई सौगात के लिए एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप, शहर के भाजपा पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों ने गुरुवार सीएम निवास के समत्व सभागृह पहुंचकर सीएम डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में रतलाम के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं लाएंगे, जिससे रतलाम का विकास बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि रतलाम के पीछे इंदौर और उज्जैन रूपी डबल इंजन लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रतलाम का चयन उन्होंने सोच समझकर किया है। यह पुरुषार्थ करने वालों की नगरी है। नागदा बड़ा जंक्शन है, इसके आस-पास से फोर लेन ट्रेक गुजर रहे हैं और बदनावर का क्षेत्र वैसे भी मेट्रोपॉलिटन रीजन में आ रहा था। इसलिए रतलाम - खाचरोद को भी इसमें शामिल कर लिया। वैसे भी रतलाम मालवा के विकास एस्केलेटर पर है।