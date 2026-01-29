अनूपगढ़ नगरपालिका में घूसखोरी का चल रहा था खेल

श्रीगंगानगर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका अनूपगढ़ के सहायक लेखाधिकारी समेत तीन कार्मिकों को 48 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार, स्टोरकीपर सुरेश कुमार और संविदा पर लगे कम्प्यूटर ऑपरेटर भारत सोनी शामिल हैं। सहायक लेखाधिकारी मूल रूप से सूरतगढ़ का रहने वाला है जबकि स्टोर कीपर सुरेश कुमार और कम्प्यूटर ऑपरेटर भारत सोनी अनूपगढ़ के रहने वाले है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर इकाई की ओर से यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि तीनों ने एक फर्म के लंबित बिलों के भुगतान की एवज में पूर्व में किए गए भुगतान की राशि करीब चार लाख रुपये पर 12 प्रतिशत कमीशन के रूप में 48 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
कमीशन की रकम नहीं देने पर ठेकेदार के रोके बिल
एसीबी के अनुसार परिवादी की ओर से शिकायत दी गई थी कि उसकी फर्म के पहले बिल का भुगतान 4 लाख 9 हजार रुपये किया गया था, जिस पर 15 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही थी। आरोपियों ने साफ तौर पर कहा था कि यदि कमीशन नहीं दिया गया तो लंबित बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिससे परिवादी को लगातार परेशान किया जा रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद भुवन भूषण यादव, उप महानिरीक्षक पुलिस, एसीबी रेंज बीकानेर के सुपरविजन में और एडिशनल एसपी पवन कुमार मीणा, श्रीगंगानगर के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र कुमार एवं एसीबी टीम ने तीनों आरोपियों को परिवादी से 48 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच की जा रही है।
चार नगर पालिकाओं का था चार्ज
एडिशनल एसपी मीणा ने बताया कि सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार के पास अनूपगढ़ क्षेत्र के आसपास की चार नगर पालिकाओं का प्रभार था। इसी सिलसिले में एसीबी की टीम ने सूरतगढ़ स्थित उनके आवास पर भी जांच की कार्रवाई की है। इधर, अनूपगढ़ में एसीबी टीम ने मामले से जुड़े स्टोर कीपर और कम्प्यूटर ऑपरेटर के आवासों पर भी दबिश दी है। टीम की ओर से दस्तावेजों की जांच और आवश्यक पूछताछ की जा रही है। एसीबी की कार्रवाई से संबंधित विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
