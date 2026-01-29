श्रीगंगानगर में साइबर ठगों के आगे पुलिस का धीमा प्रहार

जिले में साइबर ठगी के मामलों में वर्ष दर वर्ष तेजी से इजाफा हो रहा है। साइबर पुलिस के जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में जहां 356 साइबर शिकायतें दर्ज हुईं, वहीं ठगों ने 1 करोड़ 32 लाख 54 हजार 332 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस दौरान 16 लाख 41 हजार 533 रुपए की राशि होल्ड कराई जा सकी। वर्ष 2023 में साइबर शिकायतों की संख्या बढ़कर 473 हो गई और ठगी की रकम भी बढ़कर 4 करोड़ 91 लाख 95 हजार 645 रुपए तक पहुंच गई। इसमें से 68 लाख 76 हजार 441 रुपए होल्ड कराए गए। वर्ष 2024 में हालात और गंभीर हो गए। इस साल 627 शिकायतें दर्ज की गईं और ठगी की राशि 8 करोड़ 50 लाख 43 हजार 964 रुपए रही।

साइबर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 94 लाख 51 हजार 382 रुपए होल्ड कराए। वहीं 2025 में अब तक 507 साइबर शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिनमें ठगी की कुल रकम 10 करोड़ 48 लाख 27 हजार 434 रुपए दर्ज की गई है। राहत की बात यह रही कि इस वर्ष 2 करोड़ 18 लाख 56 हजार 827 रुपए की राशि समय रहते होल्ड कराई जा सकी। चार वर्षों में कुल मिलाकर 1964 साइबर शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें ठगों ने 25 करोड़ 23 लाख 21 हजार 370 रुपए की ठगी की, जबकि 3 करोड़ 82 लाख 86 हजार 145 रुपए की राशि होल्ड कराई गई।