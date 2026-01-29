बिना पहली किस्त अधूरे सपने: पीएम आवास योजना ग्रामीण में 1427 लाभार्थी अब भी प्रतीक्षा में

श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रगति के अनुसार जिले को आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध 40,686 आवासों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 39,259 लाभार्थियों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, लेकिन 1,427 आवास अभी भी पहली किस्त की प्रतीक्षा में हैं। आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी और औपचारिक अड़चनें बड़ी वजह बन रही हैं। शेष 1,427 मामलों में 741 लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, जबकि 686 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी किया जाना शेष है। सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पाबंद किया है कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए।