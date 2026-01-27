झांकी बालाजी के जयकारों से गूंजा शहर, पदयात्रा में उमड़े श्रद्धालु

इस बीच, बालाजी महाराज के जयकारों और भजनों की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। भजनों पर महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, वहीं बच्चों और बुजुर्गों ने भी पदयात्रा में सहभागिता कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। पदयात्रा में सिर पर भगवा साफा और गले में पट्टा धारण किए युवा, बुजुर्ग और श्रद्धालु एक स्वर में “जयश्रीराम” के जयघोष लगाते हुए नजर आए। शोभायात्रा में धर्मगुरुओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। इस अवसर पर झांकी वाले बालाजी मंदिर संकीर्तन मंडल के साथ-साथ शहर के विभिन्न धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति संगठन सहित अनेक धार्मिक संगठनों एवं स्कूल संचालकों ने भी पदयात्रा में भाग लिया। मातृशक्ति संगठन की रानी पांडेय, पिंकी कपूर, मीरास्वामी,सुनीता जैसल के साथ महिलाओं की ओर से सुखाड़िया सर्किल पर पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं श्रीराधागोविन्द सेवा फाउडेंशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु अग्रवाल की अगुवाई में फ्रूट वितरित किए गए।