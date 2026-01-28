‘अनूप’ के नाम आया, ‘करण’ को दिया, अब ताले में केंद्र

श्रीगंगानगर. सरकारी सिस्टम की ‘नाम न पहचानने की गलती’ ने 55 लाख रुपए का स्वास्थ्य ढांचा कागजों में ही दफना दिया। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिस चक 18 एच (अनूपगढ़ क्षेत्र) के लिए सब-सेंटर स्वीकृत हुआ, वहां भवन नहीं बना। इसके बजाय पंचायत समिति करणपुर के केसरीसिंहपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सात एस कीकरवाली के चक 18 एच लॉटरी में 55 लाख का भवन बना दिया गया। जहां न तो सब-सेंटर स्वीकृत है, न एएनएम का पद और न ही पीएससी पोर्टल पर कोई एंट्री है।