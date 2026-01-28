सडक़ों पर उतरे बैंककर्मी, किया प्रदर्शन

श्रीगंगानगर.पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर पीएनबी बीरबल चौक शाखा के बाहर प्रदर्शन करते बैंककर्मी।
श्रीगंगानगर. बैंकिंग सेक्टर में पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर मंगलवार को जिलेभर में हड़ताल रही। श्रीगंगानगर इकाई की ओर से पंजाब नेशनल बैंक, बीरबल चौक शाखा के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीब 400 बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। जिले में करीब पांच सौ ब्रांचों में करोड़ों रुपए का लेन-देन प्रभावित हुआ। प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय इकाई के संयोजक हरीश नागपाल ने कहा कि पांच दिवसीय कार्य की मांग लंबे समय से सरकार के पास लंबित है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड सहित कई प्रमुख वित्तीय और नियामक संस्थानों में पहले से ही पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर को इससे वंचित रखा जा रहा है। सभा को राकेश चौधरी, राजेश बब्बर, रोहित सिंघल, सतीश नागपाल, डी. राम, सनमुख सिंह, मोनिका, चांदनी, मनोज, गौरव चावला, गुंजारिका और राहुल आदि ने भी संबोधित किया।
प्रदर्शन के दौरान बैंककर्मियों ने हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर सरकार, वित्त मंत्रालय और आईबीए के खिलाफ नारेबाजी की। तीन दिन अवकाश और मंगलवार की हड़ताल के कारण जिले के बैंकों में लगातार चौथे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा। हड़ताल के कारण क्लियरिंग कार्य पूरी तरह ठप, काउंटर पर नकद जमा व निकासी बंद, कई जगह एटीएम में नकदी समाप्त हुई, नेफ्ट और आरटीजीएस सेवाएं नहीं चलीं, ऋण स्वीकृति व वितरण का काम रुका रहा। उपभोक्ताओं को दैनिक लेनदेन में दिक्कत हुई।
